Tale e Quale Show, svelati i primi cinque concorrenti: c’è Pierpaolo Pretelli (Di sabato 26 giugno 2021) Finalmente sono stati resi noti i primi cinque concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Ecco chi ci sarà oltre Petrelli. Dopo innumerevoli indiscrezioni e falsi annunci, finalmente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 26 giugno 2021) Finalmente sono stati resi noti idella nuova edizione di. Ecco chi ci sarà oltre Petrelli. Dopo innumerevoli indiscrezioni e falsi annunci, finalmente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

Stefycr7 : RT @piersticazzi: Pierpaolo a tale e quale ???? #PRELEMI - Ku20101 : RT @idealizzodal97: 26/12 bacio sotto al vischio 26/1 giulia ammette di essere innamorata 26/2 pierpaolo dice perché no a diventare papà di… - danyvale8827 : RT @Iperborea_: Stefania Orlando concorrente ufficiale di Tale e Quale. Il modo in cui, da settembre, il mio canone Rai avrà ufficialmente… - Sabrina86372862 : RT @Mestanaccount1: Il pubblico di Tale e Quale non è come quello del GF è molto variegato e questa è una bella occasione per farsi conosce… - Marycompagnone : RT @IsaeChia: #TaleeQualeshow, Tvblog conferma i nomi dei primi componenti del cast: ecco chi sono #tzvip #prelemi -