Sconcerti | Mancini sente il diritto di avere un grande destino | quello di un uomo complesso e vincente

Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha tratteggiato così la figura di Roberto Mancini, il commissario tecnico della Nazionale Italiana. C'è una cosa misteriosa e geniale che ha portato Mancini a diventare allenatore: furono due gol di Baggio alla Fiorentina quando in un febbraio lontano vent'anni giocava ancora nel Brescia. Questi due gol cacciarono Fatih Terim dalla panchina della Fiorentina e costrinsero me, che ne ero un dirigente, a cercare il sostituto. Presi Mancini ma nessuno lo voleva, i vecchi tecnici sentivano che era predestinato, lo era sempre stato. Lavora continuamente sui suoi ...

