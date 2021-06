Nel carcere di Taranto aumentano i positivi al Covid (Di sabato 26 giugno 2021) Circa una settimana fa il SAPPE, sindacato autonomo polizia penitenziaria , rappresentò la preoccupante situazione che si era creata nel carcere di Taranto con l’esplosione di un focolaio Covid che aveva registrato almeno 36 detenuti positivi. In quell’occasione il SAPPE denunciò le responsabilità sia dell’ASL di Taranto che dell’amministrazione penitenziaria che nonostante la pandemia, continuava a riempire il penitenziario di detenuti che arrivavano da ogni dove. Chiedemmo anche l’intervento della magistratura per verificare eventuali comportamenti irresponsabili, poiché è inaccettabile che per ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 26 giugno 2021) Circa una settimana fa il SAPPE, sindacato autonomo polizia penitenziaria , rappresentò la preoccupante situazione che si era creata neldicon l’esplosione di un focolaioche aveva registrato almeno 36 detenuti. In quell’occasione il SAPPE denunciò le responsabilità sia dell’ASL diche dell’amministrazione penitenziaria che nonostante la pandemia, continuava a riempire il penitenziario di detenuti che arrivavano da ogni dove. Chiedemmo anche l’intervento della magistratura per verificare eventuali comportamenti irresponsabili, poiché è inaccettabile che per ...

