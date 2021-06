MotoGP, risultati e classifica FP3 GP Olanda: Viñales davanti a tutti, Valentino Rossi in Q2, Bagnaia in Q1 (Di sabato 26 giugno 2021) Guizzo di Maverick Viñales nella terza sessione di prove libere ad Assen, teatro in questo weekend del GP d’Olanda. In quella che, a ragione, è ritenuta l’università delle moto, il pilota spagnolo fa fermare il cronometro sul tempo di 1’32?336, non lontano dal suo primato su questo tracciato. Al di là degli altri risultati, va sottolineato il miglioramento deciso di Valentino Rossi, che si pone in nona posizione a 558 millesimi dal leader: un ritorno di fiamma che, per il Dottore, è figlio di un mai sopito legame con la pista che significa mito nell’ambiente motoristico. Il secondo posto è di Fabio ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Guizzo di Mavericknella terza sessione di prove libere ad Assen, teatro in questo weekend del GP d’. In quella che, a ragione, è ritenuta l’università delle moto, il pilota spagnolo fa fermare il cronometro sul tempo di 1’32?336, non lontano dal suo primato su questo tracciato. Al di là degli altri, va sottolineato il miglioramento deciso di, che si pone in nona posizione a 558 millesimi dal leader: un ritorno di fiamma che, per il Dottore, è figlio di un mai sopito legame con la pista che significa mito nell’ambiente motoristico. Il secondo posto è di Fabio ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? MM93 TORNA A VINCEREEEE ?? ?? Che rimonta di Pecco, super Oliveira I risultati ? - sportli26181512 : MotoGP, GP Olanda. I risultati delle Libere 3: Vinales è il più veloce, 9° Rossi: Già leader ad Assen dopo le prime… - DelbonoRoberto : RT @SkySportMotoGP: ?? Yamaha al comando (?? #FP3) ?? Rossi in top10, Bagnaia in Q1 I RISULTATI ? - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2021 #Assen #AssenGP #DutchGP In Q1 anche #MarcMarquez, #JohannZarco e #DaniloPetrucci - - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2021 #Assen #AssenGP #DutchGP In Q1 anche #MarcMarquez, #JohannZarco e #DaniloPetrucci - -