Marquez | ' Stamattina credevo fosse impossibile guidare la moto'

(Di sabato 26 giugno 2021) La ventesima posizione in griglia di partenza nel GP d'Olanda non era certo ciò in cui sperava Marcdopo la splendida vittoria al Sachsenring. Ma vista la caduta nel corso delle prove libere 2 ...

Ultime Notizie dalla rete : Marquez Stamattina

La ventesima posizione in griglia di partenza nel GP d'Olanda non era certo ciò in cui sperava Marcdopo la splendida vittoria al Sachsenring. Ma vista la caduta nel corso delle prove libere 2 , lo spagnolo è contento di poter almeno prendere parte al nono GP stagionale, quello che andrà in ...... tra gli altri, i fratelli, Francesco Bagnaia e Johann Zarco, comunque andrà un pesce ... FP4 GP OLANDA: PROVE DI PASSO GARA AD ASSEN Proprio come, all'inizio della FP4 i piloti della ...La cronaca live della terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Olanda, nono appuntamento della stagione 2021 di MotoGP in programma sul circuito di Assen ...Il pilota della Yamaha Petronas è stato operato stamattina al ginocchio sinistro a Bologna e tutto è andato per il meglio. Fino a domenica resterà in osservazione, poi inizierà un percorso di riabilit ...