Mancini: "Inginocchiarsi? Sono per la libertà" (Di sabato 26 giugno 2021) Italia e Austria: nessuna richiesta alla Uefa. I giocatori rinviano la decisione alla notte in hotel. Il ct propende per scelte individuali di PAOLO FRANCI Leggi su quotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Italia e Austria: nessuna richiesta alla Uefa. I giocatori rinviano la decisione alla notte in hotel. Il ct propende per scelte individuali di PAOLO FRANCI

Advertising

matteosalvinimi : Il CT dell’Italia Mancini: “Inginocchiarsi domani in campo? Io sono qui per giocare la partita, per me la cosa più… - LegaSalvini : #Salvini: Il CT dell’Italia Mancini: “Inginocchiarsi domani in campo? Io sono qui per giocare la partita, per me la… - espressonline : Caro Roberto Mancini, l’unico che può inginocchiarsi sei tu. @bravimabasta - antonio_nazaro : RT @matteosalvinimi: Il CT dell’Italia Mancini: “Inginocchiarsi domani in campo? Io sono qui per giocare la partita, per me la cosa più imp… - simonifabio : RT @LegaSalvini: #Salvini: Il CT dell’Italia Mancini: “Inginocchiarsi domani in campo? Io sono qui per giocare la partita, per me la cosa p… -