L' Italia pressa | ma non trova il gol | con L' Austria è 0-0 dopo 45'

AGI - Aggiornato alle 21,55 Alla fine del primo tempo di gara Italia e Austria sono sullo 0-0. L'arbitro ha consesso un minuto di recupero. L'ultima azione degli azzurri ha visto un cross di Berardi concluso di testa da Acerbi sul fondo. Immobile ha preso un palo con un tiro dal limite dell'area. Dentro o fuori Dentro o fuori, senza più margine di errore. L'Italia che sfida l'Austria a Wembley per gli ottavi ed entra nella fase finale di Euro2020. La prima di una lunga serie di incontri che i tifosi sperano veda l'Italia protagonista fino all'11 luglio. In palio per gli Azzurri, oltre il passaggio del ...

