L’Aisp | “Nessuna intenzione di rispettare l’ordinanza”

(Di sabato 26 giugno 2021) di Monica De Santis “Guerra all’Alcol o al Covid?” E’ questa la domanda che gli associati del, l’associazione di ristoratori e non solo salernitani, si è posta subito dopo la pubblicazione della nuova ordinanza del Governatore De Luca che vieta la vendita d’asporto di qualsiasi bevanda alcolica fino al prossimo 31 luglio. “Si parlava di ripartenza, di turismo, di ritorno alla normalità, di green pass e poi si vieta la vendita di bevande alcoliche d’ asporto. Ordinanza assurda utile solo a danneggiare l’economia di attività già allo sbando da un anno e mezzo. Questa è una lotta alla movida e all’ alcol, non al covid, basta sfruttare questa pandemia per altri scopi, ...