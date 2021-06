La Danimarca batte 4 - 0 il Galles e vola ai quarti (Di sabato 26 giugno 2021) La Danimarca si è qualificata ai quarti di finale degli Europei battendo il Galles 4 - 0 ad Amsterdam. Dopo una fiammata dei Gallesi, con Bale pericoloso in due occasioni, i danesi hanno preso campo e ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021) Lasi è qualificata aidi finale degli Europeindo il4 - 0 ad Amsterdam. Dopo una fiammata deii, con Bale pericoloso in due occasioni, i danesi hanno preso campo e ...

Advertising

Boboj29 : Le sorprese sono sempre nel tardo pomeriggio La Rep-Ceca che batte l'Olanda ,la Danimarca che rifila 4 pappine al G… - ilcalcioinunpo1 : E la #repubblicaceca batte l'#olanda per 2-0! Incredibile! Contro ogni pronostico la Nazionale ceca avanza ai quart… - fainformazione : Euro 2020, la Repubblica Ceca batte l'Olanda per 2-0 e ai quarti affronterà la Danimarca Sarà tra Danimarca e Rep… - fainfosport : Euro 2020, la Repubblica Ceca batte l'Olanda per 2-0 e ai quarti affronterà la Danimarca Sarà tra Danimarca e Rep… - princigallomich : La Danimarca batte 4-0 il Galles e vola ai quarti di Euro2020 -