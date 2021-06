Instagram, arrivano i post suggeriti: cosa sono e quando si attiveranno (Di sabato 26 giugno 2021) Facebook, che possiede Instagram, starebbe pensando di sperimentare un nuovo sistema per mostrare i post suggeriti inframezzandolì a quelli delle persone che si seguono nel feed principale Probabile novità in arrivo per Instagram: su iPhone si sta testando infatti una funzionalità che permetterebbe di mostrare i post suggeriti direttamente nel feed principale tra quelli degli L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 26 giugno 2021) Facebook, che possiede, starebbe pensando di sperimentare un nuovo sistema per mostrare iinframezzandolì a quelli delle persone che si seguono nel feed principale Probabile novità in arrivo per: su iPhone si sta testando infatti una funzionalità che permetterebbe di mostrare idirettamente nel feed principale tra quelli degli L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

tsolignani : Ci troveremo là, dove non arrivano le storie di instagram, la crescita personale divenuta nevrosi e quei tanti picc… - leyrahexia : Ma perché non mi arrivano più le notifiche porco due Instagram ti devi spaventare - miky043 : @AlessiaPia16 ah ma perché a qualcuno arrivano le notifiche? il mio instagram me le manda dopo 15 ore?? - DGMbox : Novità anche da Instagram con le inserzioni di reels - anmustdmt : non mi arrivano le notifiche di nessun cristiano su instagram. non so più cosa inventarmi -