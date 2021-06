Ferisce passeggeri che gli chiedono di indossare la mascherina (Di sabato 26 giugno 2021) Ha ferito con una piccola lama due passeggeri di un bus di linea a Firenze, in via Pratese, periferia nord. Le due vittime erano “colpevoli” di aver protestato chiedendogli di indossare la mascherina. I feriti sono un 52enne eritreo colpito alla testa e una 63enne fiorentina colpita a una mano. Entrambi sono stati portati in ospedale e dimessi rispettivamente con 10 e sette giorni di prognosi. L’aggressore è un 31enne egiziano, subito bloccato e denunciato dalla polizia per lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. L’episodio ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 giugno 2021) Ha ferito con una piccola lama duedi un bus di linea a Firenze, in via Pratese, periferia nord. Le due vittime erano “colpevoli” di aver protestato chiedendogli dila. I feriti sono un 52enne eritreo colpito alla testa e una 63enne fiorentina colpita a una mano. Entrambi sono stati portati in ospedale e dimessi rispettivamente con 10 e sette giorni di prognosi. L’aggressore è un 31enne egiziano, subito bloccato e denunciato dalla polizia per lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. L’episodio ...

