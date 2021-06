Che fine ha fatto Mascia Ferri del GF? Tutta un’altra vita ora (Di sabato 26 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vi ricordate di Mascia Ferri del Grande Fratello? Era stata una delle protagoniste. Che fine ha fatto? Ecco di cosa si occupa oggi Vi ricordate di Mascia Ferri del Grande Fratello? Partecipò alla seconda edizione del reality show e tutti la conobbero come la “panterona”, nota per le sue battute di spirito e per la Leggi su youmovies (Di sabato 26 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vi ricordate didel Grande Fratello? Era stata una delle protagoniste. Cheha? Ecco di cosa si occupa oggi Vi ricordate didel Grande Fratello? Partecipò alla seconda edizione del reality show e tutti la conobbero come la “panterona”, nota per le sue battute di spirito e per la

Advertising

amnestyitalia : L’esperienza dei palestinesi di discriminazione sistematica, espropriazione e sfollamento è alla radice delle viola… - mariocalabresi : Sulla sua scrivania c’è una tazza con una zanzara, risposta ironica a chi lo ha chiamato “zanzarologo” ma della lot… - Mov5Stelle : Fra soli 5 giorni termina il blocco dei licenziamenti. Abbiamo chiesto all’Esecutivo di accelerare sulle riforme ch… - GennaroSenatore : @1TommyMotta @MicheleGuetta Non è obbligatorio, quindi non sei in un regime. In Cina se il partito decide una cosa… - walter_porcino : @dodena66 Gesù sta guardando, ed è contento della più bella creatura che abbia creato... La Donna Buongiorno Lorena… -