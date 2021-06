Andrea Zenga confessa | “Ci soffro | sarà un po’ traumatico”

Leggi su cityroma

(Di sabato 26 giugno 2021)sta trascorrendo una giornata con la propria fidanzata Rosalinda Cannavò in un posto in cui non era mai stato prima. (Instagram @93)e Rosalinda Cannavò stanno trascorrendo oggi una giornata a Gardaland. Prima di recarsi al celebre parco divertimenti, il ragazzo ha pubblicato delle stories tramite il proprio profilo Instagram. All’interno di esse il giovane ha fatto una confessione. Essendo consapevole che la sua fidanzata gli avrebbe fatto provare attrazioni che lo avrebbero messo, in un certo senso, in difficoltà,ha svelato ...