Vaccini anti covid: contro la variante Delta o indiana serve la seconda dose (Di venerdì 25 giugno 2021) Ogni giorno l'argomento covid si arricchisce di aggiornamenti e novità di rilievo. Dopo la notizia delle sequenze del coronavirus cancellate dai database all'inizio della pandemia, e che rilancia dubbi sull'effettiva limpidezza del comportamento della Cina nei confronti del resto del globo, ora l'EMA - sigla di Agenzia Europea dei Medicinali - ha precisato che i Vaccini anti covid sarebbero efficaci anche per la temuta e contagiosa variante Delta, ossia la variante indiana che ha creato scompiglio in GB. Tuttavia si rivela necessaria la ...

