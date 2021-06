Salernitana, arrivata alla Figc la proposta di trust di Claudio Lotito (Di venerdì 25 giugno 2021) Niente cessione per la Salernitana, ma ecco la proposta di trust arrivata da parte di Claudio Lotito alla Figc a un’ora circa dalla deadline per poter iscriversi alla prossima Serie A. Come è noto, il patron della Lazio controlla anche il club campano appena promosso in massima serie e per le regole della Federcalcio una delle due proprietà va ceduta perché nella stessa serie sono vietati due club sotto lo stesso proprietario. I granata, però, vogliono seguire la strada del trust: come richiesto dal ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 giugno 2021) Niente cessione per la, ma ecco ladida parte dia un’ora circa ddeadline per poter iscriversiprossima Serie A. Come è noto, il patron della Lazio controlla anche il club campano appena promosso in massima serie e per le regole della Federcalcio una delle due proprietà va ceduta perché nella stessa serie sono vietati due club sotto lo stesso proprietario. I granata, però, vogliono seguire la strada del: come richiesto dal ...

