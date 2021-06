Redfall | l' esclusiva Xbox di Arkane sarebbe in sviluppo dal 2017

(Di venerdì 25 giugno 2021)ha chiuso l'eventoe Bethesda all'E3 2021. Si tratta del nuovo progetto diAustin, uno studio che ha al suo attivo giochi come Prey o Dishonored. E a quanto pare, sembra che lo studio è impegnato da diversi anni in questo sparatutto cooperativo che mira a rivoluzionare il genere con un approccio divertente. L'insider e utente Twitter Timur222 ha indagato sul curriculum di uno degli sviluppatori, che dopo aver finalmente svelato il gioco, ha aggiornato il suo profilo di lavoro, includendo che lodiè iniziato nell'agosto, proprio quando è stata ...

... nonché il fatto che uscirà durante l' estate 2022 come esclusiva Xbox Series X/S e PC . Sarà, infine, già presente sul Game Pass a partire dal day - one. Redfall ha chiuso l'evento Xbox e Bethesda all'E3 2021. Si tratta del nuovo progetto di Arkane Austin, uno studio che ha al suo attivo giochi come Prey o Dishonored. E a quanto pare, sembra che lo studio è impegnato da diversi anni in questo sparatutto cooperativo che mira a rivoluzionare il genere con un approccio divertente. L'insider e utente Twitter Timur222 ha indagato sul curriculum di uno degli sviluppatori, che dopo aver finalmente svelato il gioco, ha aggiornato il suo profilo di lavoro, includendo che lo sviluppo è iniziato nell'agosto. Game Pass si arriva a percepire lo sbarco di un titolo sul servizio come un qualcosa di esclusiva per la piattaforma. Domenica sera si è svolta la conferenza Microsoft: poche parole e tantissimi giochi. Una conferenza che non ha assolutamente deluso le alte aspettative e che ha finalmente svelato delle belle sezioni ...