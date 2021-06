Recensione ASUS ROG Zephyrus S17 | tanta roba ma che prezzo!HDblog it

(Di venerdì 25 giugno 2021) Abbiamo provato per qualche giorno il nuovoROGS17, un notebook da gaming di primissimo livello caratterizzato da prestazioni elevate e da un design accattivante, ecco come è andataRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Per riuscire a contenere in questo modo le dimensioni mantenendo comunque un livello prestazionale degno di notaha dovuto lavorare tanto sulla massimizzazione dell'efficienza del sistema di ...Questo risultato è stato raggiunto sia grazie alla batteria da 4000 mAh presente all'interno, sia per alcune accortezze inserite daROG, che favoriscono tantissimo il risparmio energetico. A ...Abbiamo provato per qualche giorno il nuovo Asus ROG Zephyrus S17, un notebook da gaming di primissimo livello caratterizzato da prestazioni elevate e da un design accattivante, ecco come è andata ...Abbiamo provato a lungo la ROG Claymore II, una tastiera meccanica versatile e ad alte prestazioni. Ecco la nostra opinione.