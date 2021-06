Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: punte di +42°C in Calabria e Sicilia (Di venerdì 25 giugno 2021) Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +42°C ad Agrigento, +40°C a Siracusa e Lecce, +32°C a Roma, Bologna e Pordenone E’ stata anche oggi una molto calda in Italia in particolar modo al Sud con punte di +42°C in Calabria e Sicilia e +43°C in Puglia. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 25 giugno 2021, in alcune località Italiane: +43°C a Taurisano +42°C ad ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 giugno 2021), lediinad Agrigento, +40°C a Siracusa e Lecce, +32°C a Roma, Bologna e Pordenone E’ stata ancheuna molto calda inin particolar modo al Sud condiine +43°C in Puglia. Di seguito, leregistrate, venerdì 25 giugno 2021, in alcune localitàne: +43°C a Taurisanoad ...

Advertising

CentroMeteoITA : #METEO - Nuova FIAMMATA AFRICANA in arrivo per la PROSSIMA SETTIMANA, TEMPERATURE di nuovo in aumento - lillydessi : Meteo TEMPERATURE: TREGUA dal CALDO? NO, il PEGGIO deve ancora arrivare! Gli ULTIMI AGGIORNAMENTI -… - infoitinterno : Meteo, weekend con sole e temperature estive su tutta la regione. Alta pressione in fase di indebolimento, possibil… - La_Prealpina : ??? Il #Meteo di domani nel #Varesotto: nuvolosità scarsa. I venti saranno deboli e soffieranno da Sud-Est con inte… - Roma : Mattina sereno, pomeriggio sereno con innocue velature, sera sereno. Temperature attese: 20°/32°C. Ecco le previsio… -