Marco Rossi: “CR7 grande campione, ma spesso è arrogante. E questo la gente lo nota” (Di venerdì 25 giugno 2021) Marco Rossi, CT dell’Ungheria vicino all’impresa della qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2020, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e ha spiegato del perchè spesso e volentieri non piace a tutti i tifosi. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Cristiano Ronaldo? Non sta a me giudicare il grande campione. E’ un fuoriclasse. Però a volte può essere indisponente e arrogante per come si comporta in campo. Dopo il calcio di rigore segnato contro di noi ha esultato come se avesse segnato in una finale il gol decisivo. E queste cose la gente le ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 giugno 2021), CT dell’Ungheria vicino all’impresa della qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2020, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e ha spiegato del perchèe volentieri non piace a tutti i tifosi. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Cristiano Ronaldo? Non sta a me giudicare il. E’ un fuoriclasse. Però a volte può essere indisponente eper come si comporta in campo. Dopo il calcio di rigore segnato contro di noi ha esultato come se avesse segnato in una finale il gol decisivo. E queste cose lale ...

