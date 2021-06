Germania: tre morti a Wurzburg, l'aggressore è un somalo (Di venerdì 25 giugno 2021) Ci sono stati tre morti nell'assalto con il coltello oggi a Wurzburg, in Germania. Lo ha confermato la polizia bavarese, aggiungendo che l'aggressore è un cittadino somalo. . 25 giugno 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 giugno 2021) Ci sono stati trenell'assalto con il coltello oggi a, in. Lo ha confermato la polizia bavarese, aggiungendo che l'è un cittadino. . 25 giugno 2021

