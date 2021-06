Fs: sottoscritta nuova linea credito da 2,5 mld (Di venerdì 25 giugno 2021) Ferrovie dello Stato ha stipulato oggi, con un sindacato di 6 istituzioni finanziarie, la nuova linea di credito committed e revolving, di ammontare pari a 2,5 miliardi di euro e durata triennale. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 giugno 2021) Ferrovie dello Stato ha stipulato oggi, con un sindacato di 6 istituzioni finanziarie, ladicommitted e revolving, di ammontare pari a 2,5 miliardi di euro e durata triennale. Lo ...

