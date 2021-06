Cristina Chiabotto in costume a poche settimane dal parto, mamma che fisico! (Di venerdì 25 giugno 2021) Cristina Chiabotto è diventata mamma il 7 maggio di Luce, la sua prima figlia avuta dal marito Marco Roscio. poche settimane dopo il parto è già pronta per la spiaggia, e in costume sfoggia un fisico da Miss Italia. Prima di mettersi in mostra sul bagnasciuga si fotografa in bagno davanti allo specchio, per condividere con i follower le sue prove di beachwear. Cristina sceglie un modello intero, con la scollatura che arriva quasi all’ombelico e il seno florido che ammicca dall’apertura. Sgambatissimo e con un morbido drappeggio all’altezza del ventre, è ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 25 giugno 2021)è diventatail 7 maggio di Luce, la sua prima figlia avuta dal marito Marco Roscio.dopo ilè già pronta per la spiaggia, e insfoggia un fisico da Miss Italia. Prima di mettersi in mostra sul bagnasciuga si fotografa in bagno davanti allo specchio, per condividere con i follower le sue prove di beachwear.sceglie un modello intero, con la scollatura che arriva quasi all’ombelico e il seno florido che ammicca dall’apertura. Sgambatissimo e con un morbido drappeggio all’altezza del ventre, è ...

