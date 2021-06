Bimbo ritrovato in una scarpata a Palazzuolo, nessun rilievo penale sui genitori (Di venerdì 25 giugno 2021) In base agli elementi raccolti finora, al momento non sarebbero state ravvisate responsabilità penali a carico dei genitori del l Bimbo di 21 mesi ritrovato nei boschi di Palazzuolo sul Senio (Firenze),... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 25 giugno 2021) In base agli elementi raccolti finora, al momento non sarebbero state ravvisate responsabilità penali a carico deidel ldi 21 mesinei boschi disul Senio (Firenze),...

