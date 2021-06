Antonella Clerici dà l’annuncio in lacrime | è l’ora dei saluti – VIDEO

(Di venerdì 25 giugno 2021)ha salutato tutti inal termine della puntata di È Sempre Mezzogiorno. Tutto ha un inizio e una fine. Lo stesso vale per i programmi televisivi come È Sempre Mezzogiorno, lo show di Rai1 che ha visto tornare in onda aldi pranzo. La conduttrice romana ha un grande cuore L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zazoomblog : Antonella Clerici saluta tutti sui social omaggia la sua squadra - #Antonella #Clerici #saluta #tutti… - SerieTvserie : È sempre mezzogiorno, ultima puntata: i saluti commossi di Antonella Clerici - zorzando6 : Giusto così. Ha avuto la sua rivincita ???? - Unf_Tweet : - Carmenc38385771 : RT @Ginko_21: Quest'annata di #ESempreMezzogiorno ci conferma un dato di fatto: puoi togliere Antonella Clerici dal mezzogiorno, ma non puo… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici

Alfio Bottaro cade in diretta a È sempre mezzogiorno.ironizza: 'Me lo aspettavo' Finale di stagione con imprevisto a È sempre mezzogiorno: nell'ultima puntata, andata in onda oggi, venerdì 25 giugno 2021, Alfio Bottaro, meglio ...Ultima puntata per E' sempre mezzogiorno, l'emozione die di tutta la squadra di Rai ...Antonella Clerici ha salutato tutti in lacrime al termine della puntata di È Sempre Mezzogiorno. La presentatrice Antonella Clerici (foto © Rai). Tutto ha un inizio e una fine.Si è da poco conclusa la prima stagione di È sempre mezzogiorno e i riflettori dei media sono concentrati su Sara ...