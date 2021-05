La frenata dell'epidemia, quasi un terzo dei casi in meno in una settimana (Di lunedì 24 maggio 2021) Molise, Umbria e Campania hanno oltre il 40% di riduzione, mentre in tutta Italia scendono ricoveri e decessi. E tra le realtà che sperano nel bianco entra anche la Provincia di Trento Leggi su repubblica (Di lunedì 24 maggio 2021) Molise, Umbria e Campania hanno oltre il 40% di riduzione, mentre in tutta Italia scendono ricoveri e decessi. E tra le realtà che sperano nel bianco entra anche la Provincia di Trento

Advertising

repubblica : La frenata dell'epidemia, quasi un terzo dei casi in meno in una settimana - eziomauro : RT @repubblica: ?? La frenata dell'epidemia, quasi un terzo dei casi in meno in una settimana - repubblica : ?? La frenata dell'epidemia, quasi un terzo dei casi in meno in una settimana - StraNotizie : La frenata dell'epidemia, quasi un terzo dei casi in meno in una settimana - ImpieriFilippo : RT @Gianludale27: Ho messo a confronto il miglior giro della Q3 con quello dell'incidente. Ciò che appare evidente è che nel giro dell'inci… -