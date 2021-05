Giappone, il treno arriva con un minuto di ritardo. E scatta l’indagine (Di lunedì 24 maggio 2021) La direzione dell’azienda ha subito convocato una conferenza stampa per porgere le sue scuse agli utenti assicurando che il dipendente pagherà le «conseguenze»: il macchinista dello Shinkansen, il famoso treno ad alta velocità detto anche “proiettile”, aveva lasciato il comando per soli tre minuti per andare al bagno È un caso che in Occidente avrebbe fatto sorridere e che sicuramente non avrebbe fatto notizia, ma in Giappone basta che un treno arrivi con un minuto di ritardo che subito scatta l’inchiesta. È successo che il conducente di un treno Giapponese ad alta velocità – il famoso Shinkansen, detto anche “proiettile” – ha lasciato il controllo del convoglio a un dipendente non qualificato nel mezzo del ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 maggio 2021) La direzione dell’azienda ha subito convocato una conferenza stampa per porgere le sue scuse agli utenti assicurando che il dipendente pagherà le «conseguenze»: il macchinista dello Shinkansen, il famosoad alta velocità detto anche “proiettile”, aveva lasciato il comando per soli tre minuti per andare al bagno È un caso che in Occidente avrebbe fatto sorridere e che sicuramente non avrebbe fatto notizia, ma inbasta che unarrivi con undiche subitol’inchiesta. È successo che il conducente di unse ad alta velocità – il famoso Shinkansen, detto anche “proiettile” – ha lasciato il controllo del convoglio a un dipendente non qualificato nel mezzo del ...

