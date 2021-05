Funivia Mottarone, Diamante in lutto per la morte di una giovane coppia (Di lunedì 24 maggio 2021) Diamante, comune calabrese in provincia di Cosenza, dice addio a Serena Cosentino e Mohammadreza Shahaisavandi, giovane coppia morta nella tragedia della Funivia Mottarone. Le parole del sindaco Ernesto Magorno. (Facebook)Tra le 14 vittime morte nella tragedia di Mottarone ci sono anche loro, Serena Cosentino, di 27 anni, e Mohammadreza Shahaisavandi, di 23 anni. Lei italiana, lui iraniano. Una giovane coppia residente nel comune di Diamante, nella provincia di Cosenza, in Calabria, tragicamente stroncata in quella che sarebbe dovuta essere una semplice gita per trascorrere una giornata felice sul versante piemontese del lago Maggiore. Come reso noto da Il Quotidiano del Sud, il sindaco di ... Leggi su ck12 (Di lunedì 24 maggio 2021), comune calabrese in provincia di Cosenza, dice addio a Serena Cosentino e Mohammadreza Shahaisavandi,morta nella tragedia della. Le parole del sindaco Ernesto Magorno. (Facebook)Tra le 14 vittimenella tragedia dici sono anche loro, Serena Cosentino, di 27 anni, e Mohammadreza Shahaisavandi, di 23 anni. Lei italiana, lui iraniano. Unaresidente nel comune di, nella provincia di Cosenza, in Calabria, tragicamente stroncata in quella che sarebbe dovuta essere una semplice gita per trascorrere una giornata felice sul versante piemontese del lago Maggiore. Come reso noto da Il Quotidiano del Sud, il sindaco di ...

