Facebook sommerso da recensioni a 1 Stella di attivisti pro-Palestina | report – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 24 maggio 2021) Tramite undella NBC News, scopriamo cheè statodaa 1da parte dipro-.. NBC News riporta cheè attualmentedaa 1su App Store di Apple e su Google Play di Android. Lesono state pubblicate, secondo quanto segnalato, dapro-. Glistanno protestando in risposta a una presunta censura degli account palestinesi su. Secondo NBC News,sta internamente dando massima priorità alla questione. Un software engineer ha scritto, in un post interno alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Facebook sommerso

ma come era prevedibile è stato sommerso dalle critiche. In tanti infatti, gli hanno fatto ... ha fatto riemergere, posto che fosse stato mai del tutto, il consueto nodo degli esami di ... Facebook sommerso da recensioni negative, il rating dell'app sprofonda sul Play Store e sull'App Store. Facebook è stato bombardato da una nuova ondata di recensioni ad una stella. Il rating dell'app ... Parla il primo cittadino Del Ghingaro: "Anche questa è violenza". Migliaia di commenti deliranti postati in meno di un'ora. Denunce alla ...