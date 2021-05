Condannati da un granello di polvere

Leggi su ilfoglio

Da domani in libreria ". Il caso Marta Russo" (Mondadori, 180 pp., 18 euro). Anticipiamo in questa pagina alcuni passi del libro di Chiara Lalli e Cecilia Sala. Sono passate cinque settimane dallo sparo. La sera del 14 giugno Salvatore Ferraro sta suonando alla chitarra Me and the Devil Blues di Robert Johnson, un brano che parla del diavolo che bussa alla porta. In quel momento sente bussare alla sua: "Polizia, apra!". Quando gli abbiamo chiesto di quella notte, Salvatore ha cambiato tono di voce. Ha iniziato raccontandoci i dettagli: la posizione degli oggetti nella sua stanza, una strofa della canzone, il rumore dei passi per le scale. E' stato difficile capire cosa stesse succedendo. I poliziotti gli chiedono di seguirli e lo portano alla questura di San Vitale, vicino al Quirinale. Lì comincia la sua attesa: "In una dimensione che ho sempre definito ...