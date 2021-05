Borse asiatiche poco mosse. Positiva Tokyo

(Di lunedì 24 maggio 2021) (Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sul Nikkei 225 un rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, l’indice di Shenzhen fa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 14.417 punti. I mercati asiatici si muovono comunque in modo cauto. Si attendono i dati chiave dell’inflazione degli Stati Uniti e si guarda alla grande volatilità del mercato delle criptovalute, con il Bitcoin che ha cercato di stabilizzarsi dopo aver pesantemente accusato la notizia del giro di vite della Cina sul mining e gli scambi della criptovaluta. Leggermente negativo Hong Kong (-0,34%); sulla stessa linea, in lieve ribasso Seul (-0,45%). In frazionale progresso Mumbai (+0,42%); pressoché invariato Sydney (+0,17%). Giornata fiacca per l’Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile -0,11%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la ...

Advertising

FedericaCalvia : RT @Interm_Advisory: #Europa capofila dei principali listini mondiali, soprattutto grazie a borse asiatiche ed emergenti, meno toniche da f… - Interm_Advisory : #Europa capofila dei principali listini mondiali, soprattutto grazie a borse asiatiche ed emergenti, meno toniche d… - orafinanza : Torna la calma nelle Borse asiatiche dopo le peripezie di Wall Street Leggi l'articolo: - MilanoFinanza : Borse asiatiche contrastate, il bitcoin rimbalza - Antonio98854326 : @CNN Va a pari tempo con le borse Asiatiche ****Oscillando ' -

Ultime Notizie dalla rete : Borse asiatiche

ilmessaggero.it

Lieve aumento per la Borsa di Tokyo , che mostra sul Nikkei 225 un rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, l' indice di Shenzhen fa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 14.417 punti. I ...Si sono mosse in ordine sparso le principalidopo la corsa di Wall Street della vigilia, con i dati macro Usa che hanno scongiurato una stretta monetaria da parte della Fed. In ...(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di Tokyo, che mostra sul Nikkei 225 un rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, l’indice di Shenzhen fa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, ...La borsa di studio intitolata ad Elia, 17enne morto nel 2019 in un incidente, è stata vinta da Asia Rubini del Corridoni ...