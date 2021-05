5×1000 a Famiglie SMA | un’associazione che fa la differenza

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 24 maggio 2021) Oramai più di 5 anni fa ho incontrato per la prima volta quella malattia genetica chiamata SMA, malattia che ho imparato a conoscere in modo approfondito e con la quale mia figlia e tutti noi in famiglia conviviamo, e continueremo a farlo. Cos’è la SMA La SMA (atrofia muscolare spinale) è una malattia genetica ad esordio infantile, la più diffusa tra queste malattie genetiche. Intorno ai 10 mesi di vita, io e mia moglie, abbiamo notato che nostra figlia non progrediva con il normale sviluppo motorio. Non riusciva a gattonare, non riusciva a mettersi seduta autonomamente e neanche a prendere oggetti al di sopra della linea delle proprie spalle. Inizialmente, come spesso accade in questi casi, la prognosi della pediatra è stata quella di attendere, magari è solo un po’ pigra diceva, ogni bambino ha i suoi tempi. Ma sentivo chiaramente che qualcosa non andava, con una ...