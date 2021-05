VIDEO Charles Leclerc non corre il GP di Monaco! Problemi a cambio e semiasse: team radio installation lap (Di domenica 23 maggio 2021) Charles Leclerc non è riuscito a scattare dalla pole position nel GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito cittadino di Montecarlo. Il pilota della Ferrari aveva conquistato la partenza al palo nelle qualifiche di ieri, ma successivamente era andato a sbattere contro le barriere in uscita dalla chicane delle Piscine. Si è temuto fin da subito per l’integrità del cambio, ma gli uomini di Maranello aveva fatto tutte le verifiche del caso e avevano deciso di non sostituire la scatola, evitando così di incappare nella penalizzazione sulla griglia di partenza (retrocessione di cinque posizioni). Charles Leclerc ha compreso di avere Problemi durante l’installation lap, ovvero il giro di allineamento sullo schieramento. Il 23enne ha ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021)non è riuscito a scattare dalla pole position nel GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito cittadino di Montecarlo. Il pilota della Ferrari aveva conquistato la partenza al palo nelle qualifiche di ieri, ma successivamente era andato a sbattere contro le barriere in uscita dalla chicane delle Piscine. Si è temuto fin da subito per l’integrità del, ma gli uomini di Maranello aveva fatto tutte le verifiche del caso e avevano deciso di non sostituire la scatola, evitando così di incappare nella penalizzazione sulla griglia di partenza (retrocessione di cinque posizioni).ha compreso di averedurante l’lap, ovvero il giro di allineamento sullo schieramento. Il 23enne ha ...

