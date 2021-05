Uomini e donne, Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri si sono lasciati: «Fissato con Ida Platano, credo le porti ancora rancore» (Di domenica 23 maggio 2021) A “Uomini e donne” è naufragata la coppia formata da Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Roberta di Padua non ha più sentito Riccardo Guarnieri e crede che abbia qualcosa da risolvere con la sua ex Ida Platano: “E’ Fissato con lei – ha svelato – credo le porti ancora rancore”. Uomini e donne, Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri si dicono addio La storia nata a “Uomini e donne” fra Roberta di Padua e Riccardo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 23 maggio 2021) A “” è naufragata la coppia formata daDidinon ha più sentitoe crede che abbia qualcosa da risolvere con la sua ex Ida: “E’con lei – ha svelato –le”.disi dicono addio La storia nata a “” fradi...

Advertising

poliziadistato : Rose bianche per Emanuela Loi in questura a Cagliari, così i più piccoli hanno ricordato chi ha servito il Paese da… - rulajebreal : A tutti i colleghi uomini che mi hanno espresso la solidarietà privatamente in questi giorni: vi chiedo di avere il… - TeresaBellanova : Con le donne e gli uomini di #ItaliaVivaCarrara. Bello ritrovarci dal vivo e potersi guardare negli occhi, ma anche… - anarchogothfem : RT @radcommie_p38: Dal femminismo radicale ho imparato che le donne non vogliono la parità, ma la liberazione dal patriarcato Parità signif… - C_o_l_e_t_t_e_8 : @Viperissima_ Io farei un bel miscuglio... Sono 4? Bene direi 1 Bossari 2 federusso/catteland 3 cabello 4 Belen/fer… -