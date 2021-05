**Tragedia Mottarone: Borghi, 'sconvolto questa è casa mia, andranno accertate cause'** (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - E' corso sul posto appena appresa la notizia Enrico Borghi del Pd che nella zona attorno a Stresa è nato e cresciuto. "E' una tragedia, non ci sono altre parole per definirla", racconta il parlamentare dem e membro della segreteria del Pd, all'Adnkronos che per 19 anni è stato il sindaco di Vogogna, a 20 km da Stresa. "E' casa mia". "questa è una piccola comunità, siamo tutti sconvolti. La domenica di oggi doveva essere quella dell'inizio della riapertura al turismo, una domenica di ripartenza e invece questo nuovo colpo durissimo, anche psicologico, all'economia della zona". Quanto alle cause della tragedia, dice Borghi, "andranno verificate. La funivia risultata essere stata ristrutturata nel 2016. Ora tutta l'area è stata messa sotto sequestro, le forze ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - E' corso sul posto appena appresa la notizia Enricodel Pd che nella zona attorno a Stresa è nato e cresciuto. "E' una tragedia, non ci sono altre parole per definirla", racconta il parlamentare dem e membro della segreteria del Pd, all'Adnkronos che per 19 anni è stato il sindaco di Vogogna, a 20 km da Stresa. "E'mia". "è una piccola comunità, siamo tutti sconvolti. La domenica di oggi doveva essere quella dell'inizio della riapertura al turismo, una domenica di ripartenza e invece questo nuovo colpo durissimo, anche psicologico, all'economia della zona". Quanto alledella tragedia, dice, "verificate. La funivia risultata essere stata ristrutturata nel 2016. Ora tutta l'area è stata messa sotto sequestro, le forze ...

