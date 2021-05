Traffico Roma del 23-05-2021 ore 19:30 (Di domenica 23 maggio 2021) Luceverde Roma Buonasera siamo arrivati all’ultimo appuntamento della giornata e abbiamo ancora lunghe code sulla Pontina in direzione di Roma e tra Pomezia e Castel di Decima per Traffico si riducono invece le cose sul Raccordo Anulare momento presente in carreggiata esterna tra la Pontina è l’abbia mentre sulla carreggiata interna troviamo code tra la diramazione Roma nord e la Nomentana sulla diramazione Roma Sud ancora brevi code perché arriva dall’auto sole e deve entrare sul raccordo molto trafficata con rallentamenti e code anche la diramazione Roma Nord a Castelnuovo di Porto è il raccordo anulare code poi sulla Cassia Veientana tra il bivio per Cesano e Castel de’ ceveri direzione Roma sulla Salaria si sta in fila verso la tangenziale all’altezza dell’ ... Leggi su romadailynews (Di domenica 23 maggio 2021) LuceverdeBuonasera siamo arrivati all’ultimo appuntamento della giornata e abbiamo ancora lunghe code sulla Pontina in direzione die tra Pomezia e Castel di Decima persi riducono invece le cose sul Raccordo Anulare momento presente in carreggiata esterna tra la Pontina è l’abbia mentre sulla carreggiata interna troviamo code tra la diramazionenord e la Nomentana sulla diramazioneSud ancora brevi code perché arriva dall’auto sole e deve entrare sul raccordo molto trafficata con rallentamenti e code anche la diramazioneNord a Castelnuovo di Porto è il raccordo anulare code poi sulla Cassia Veientana tra il bivio per Cesano e Castel de’ ceveri direzionesulla Salaria si sta in fila verso la tangenziale all’altezza dell’ ...

Advertising

fattoquotidiano : L’ex premier è indagato per finanziamento illecito, a Roma il padre per traffico di influenze [di Tommaso Rodano] - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Anagni - Fiuggi (Km 603,5) e A1 Svincolo Collefer… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico -A24 Tratto Urbano ?? ??code tra Tor Cervara e Via dei Fiorentini >Tangenziale Est #LuceVerde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 23-05-2021 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2021 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -