Thomas Raggi | il chitarrista dei Maneskin | entra nella storia dell’Eurovision

(Di domenica 23 maggio 2021) Un piccolo record perdeipersonalmenteSong Contest. La band italiana capitanata dal leader Damiano David ha vinto l’edizione del 2021 della kermesse musicale che mette ogni anno a confronto i paesi del vecchio continente. Le giurie popolari dei vari Stati in gara hanno fatto arrivare L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

19cecilia06 : Damiano David 8 gennaio 1999 Thomas Raggi 18 gennaio 2001 DUE CAPRICORNO SUL TETTO D’EUROPA - ria_lera : RT @tottainansia: thomas raggi una icona 2001 - tottainansia : thomas raggi una icona 2001 - l0ustheantidote : RT @lilxbratz: Sei bello Thomas Raggi, sei proprio bello. Splendi. #Måneskin #Maneskin - unpodicurry : Thomas Raggi la mia nuova ragione di vita -

Ultime Notizie dalla rete : Thomas Raggi

... nel momento in cui è stato inquadrato, stava ripulendo il tavolo dopo che il batteristaaveva rotto un bicchiere. Oggi l'EBU ha emesso un comunicato che ha avallato la versione della ...Francia, accuse choc a Damiano dei Maneskin: il comunicato ufficiale Cosa è successo ieri?(chitarrista dei Maneskin) ha rotto inavvertitamente un bicchiere di vetro e, proprio mentre ...I Maneskin in versione Lady Oscar sulla pagina di Yamato Video! Di recente l’Italia ha avuto un piccola, grande soddisfazione. I Maneskin, vincitori della 71ª edizione del Festival di Sanremo, hanno r ...L'EBU con un comunicato ha smentito l'uso di droga da parte dei Maneskin agli Eurovision 2021, sostenendo la versione della band italiana e confermando che Damiano David si sottoporrà, per sua volontà ...