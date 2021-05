"Test anti-droga per Damiano". Ma gli organizzatori continuano a indagare (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo l'accusa della Francia ai Maneskin, l'Eurofestival rilascia un comunicato dichiarando che si stanno ancora effettuando controlli sui filmati Leggi su ilgiornale (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo l'accusa della Francia ai Maneskin, l'Eurofestival rilascia un comunicato dichiarando che si stanno ancora effettuando controlli sui filmati

Advertising

JaponicaIrai : RT @meinkrapfen: Ma è vera sta cosa che il Ministro degli esteri francese pretende il test anti droga dei #Maneskin e che se questi risulta… - meinkrapfen : Ma è vera sta cosa che il Ministro degli esteri francese pretende il test anti droga dei #Maneskin e che se questi… - infoitcultura : 'Test anti-droga per Damiano'. Ma gli organizzatori continuano a indagare - miri_giuly_0160 : @dacua86 @perchetendenza @thisismaneskin No....ma non puoi essere solo felice che la tua nazione abbia vinto una ga… - _linun_ : Comunque non appena il test anti droga risulterà negativo, io propongo una bella denuncia ed espulsione per diversi… -