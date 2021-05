Seconda dose per de Magistris: “Vaccinatevi quando sarà il vostro turno” (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ho fatto la Seconda dose di vaccino, un’ora e mezza di fila ordinata alla Mostra d’Oltremare. Vaccinatevi quando sarà il vostro turno“. Lo scrive sui social il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ho fatto ladi vaccino, un’ora e mezza di fila ordinata alla Mostra d’Oltremare.il“. Lo scrive sui social il sindaco di Napoli, Luigi de. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

