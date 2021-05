Renzi attacca Arcuri (e D’Alema), l’accusa su mascherine cinesi e ventilatori rotti: «Indaghiamo, durante la pandemia qualcuno si è arricchito in modo illecito?» (Di domenica 23 maggio 2021) L’ex premier e attuale leader di Italia viva, Matteo Renzi, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa in cui chiede che venga istituita una commissione d’inchiesta per fare luce sul periodo in cui Domenico Arcuri è stato commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus: «Mentre gli italiani morivano di Covid c’è stato qualcuno che si è arricchito in modo illecito?», si domanda Renzi. E cita «quel miliardo e mezzo di euro spesi dal commissario Arcuri tra siringhe speciali, gel, ventilatori cinesi acquistati grazie ai buoni uffici dell’onorevole D’Alema ma non funzionanti, mascherine spesso non a norma, banchi a rotelle». Renzi ha parlato anche ... Leggi su open.online (Di domenica 23 maggio 2021) L’ex premier e attuale leader di Italia viva, Matteo, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa in cui chiede che venga istituita una commissione d’inchiesta per fare luce sul periodo in cui Domenicoè stato commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus: «Mentre gli italiani morivano di Covid c’è statoche si èin?», si domanda. E cita «quel miliardo e mezzo di euro spesi dal commissariotra siringhe speciali, gel,acquistati grazie ai buoni uffici dell’onorevolema non funzionanti,spesso non a norma, banchi a rotelle».ha parlato anche ...

