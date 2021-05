Maneskin da Fazio | “Polemica? Mi fa orrore” | come l’hanno presa i genitori di Damiano

(Di domenica 23 maggio 2021) Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 non poteva mancare un piccolo intervento deiin collegamento con la trasmissione Che tempo che fa da Fabio. “Siamo stanchini”, ha ammessoDavid, leader della band romana, “è stata una cosa inimmaginabile”.a Che tempo che fa Fabionella breve parentesi dedicata ai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Stasera su Rai3 dalle 20:00 nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa , che festeggera con ila vittoria all'Eurovision Song Contest. Al fianco di Fabioci saranno, anche in questa domenica 23 maggio 2021, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, ...saranno ospiti di Che tempo che fa , stasera su Rai3 in prima serata. Reduce dal trionfo all'Eurovision Song Contest, la band romana tornerà nel salotto di Fabio- dove ritroverà, tra ...Maneskin da Fabio Fazio a Che tempo che fa: “Polemica? Mi fa orrore”, ecco come l’hanno presa i genitori di Damiano David.I Maneskin sono intervenuti durante la puntata di Che tempo che fa , andata in onda domenica 23 maggio su Rai3 con la conduzione di Fabio Fazio ...