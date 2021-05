LIVE F1 | GP Monaco 2021 in DIRETTA | Ferrari in pole | Charles Leclerc non sostituisce il cambio

Leggi su oasport

(Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANONIL CAMIO E PARTIRA’ DALLAF1 SU TV8: A CHE ORA VEDERE IN CHIARO IL GP DI14.26 Tra le scuderie attualmente impegnate in Formula Uno, hanno già vinto anche(9 volte), Mercedes (5), Red Bull (4), Williams (3) e Alfa Romeo (1). 14.23 Sul fronte delle squadre, la McLaren è la regina indiscussa, avendo ottenuto ben 15 vittorie con sette piloti differenti. Fra di essi, spicca indiscutibilmente Ayrton Senna con 5 trionfi, peraltro consecutivi (1989, 1990, 1991, 1992, 1993); anche Alain Prost ha però saputo lasciare il segno, primeggiando 4 volte (1984, 1985, 1986, 1988); si contano poi 2 successi per David Coulthard (2000, 2002); mentre hanno arpionato 1 affermazione ...