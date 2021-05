Lazio | i convocati di Simone Inzaghi per il Sassuolo

Advertising

sportli26181512 : Convocati Lazio: le scelte di Inzaghi, ci sono solo tre difensori: La Lazio ha diramato la lista dei convocati per… - Solo_La_Lazio : ?? Rosa ridotta all'osso questa sera per la #Lazio ? Out quasi tutti i big ?? Leggi qui l'elenco dei convocati di… - IoNascoQui : Sassuolo – Lazio, i convocati di Inzaghi. Out gli squalificati Luis Alberto, Luiz Felipe e Pereira; assenti anche M… - LazionewsEu : #SassuoloLazio, i convocati di #Inzaghi: ci sono i primavera #Moro e #Bertini (FOTO) #sslazio #forzalazio… - pasqualinipatri : Sassuolo-Lazio, i convocati biancocelesti di mister Simone Inzaghi -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio convocati

Commenta per primo Laha diramato la lista deiper la partita con il Sassuolo . Portieri : Alia, Reina, Strakosha; Difensori : Armini, Patric, Radu; Centrocampisti : Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Escalante, ...Roberto De Zerbi ha diramato la lista deiin vista di Sassuolo -Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha reso nota la lista deiin vista della partita di questa sera contro la. Ancora assenti Romagna e ...Simone Inzaghi ha reso noto l’elenco dei convocati per Sassuolo-Lazio La Lazio ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera contro il Sassuolo. Out anche Ciro Immobile, alle prese co ...Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati in vista di Sassuolo-Lazio Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di questa sera cont ...