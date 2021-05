La Scala: un positivo nel cast, salta l’Italiana in Algeri (Di domenica 23 maggio 2021) MILANO – Non sono ancora finiti i guai della Scala con il Covid. Dopo che lo scorso 7 dicembre il teatro aveva dovuto cancellare in corsa la Lucia di Lammermoor dell’inaugurazione per un focolaio di Coronavirus nel coro, ora – a pochi giorni dalla presentazione della nuova stagione – si vede costretto a sospendere la rappresentazione dell’Italiana in Algeri del 25 maggio perché un membro del cast è risultato positivo. Lo spettacolo, inizialmente ideato solo per lo streaming, è stato poi aperto agli under 30 dopo l’allentamento delle misure anti contagio. “Nel corso dei regolari controlli sanitari cui il Teatro alla Scala sottopone gli artisti coinvolti nelle sue produzioni – spiegano dal teatro – è emerso nella mattina di domenica 23 maggio un caso di positività al Covid-19 nella ... Leggi su lopinionista (Di domenica 23 maggio 2021) MILANO – Non sono ancora finiti i guai dellacon il Covid. Dopo che lo scorso 7 dicembre il teatro aveva dovuto cancellare in corsa la Lucia di Lammermoor dell’inaugurazione per un focolaio di Coronavirus nel coro, ora – a pochi giorni dalla presentazione della nuova stagione – si vede costretto a sospendere la rappresentazione delindel 25 maggio perché un membro delè risultato. Lo spettacolo, inizialmente ideato solo per lo streaming, è stato poi aperto agli under 30 dopo l’allentamento delle misure anti contagio. “Nel corso dei regolari controlli sanitari cui il Teatro allasottopone gli artisti coinvolti nelle sue produzioni – spiegano dal teatro – è emerso nella mattina di domenica 23 maggio un caso di positività al Covid-19 nella ...

