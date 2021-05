Juric impazzisce a Sky, lite con Ugolini: “Iniziamo con la prima cagata” (Di domenica 23 maggio 2021) Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Atteggiamento diverso dalle ultime gare? Partiamo subito con una grande ca**ta. Non hai visto le ultime partite, non puoi parlare in questo modo. Manchi di rispetto, è inaccettabile questo comportamento in Italia”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 maggio 2021) Ivan, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Atteggiamento diverso dalle ultime gare? Partiamo subito con una grande ca**ta. Non hai visto le ultime partite, non puoi parlare in questo modo. Manchi di rispetto, è inaccettabile questo comportamento in Italia”.

enchotaba : Juric parla di rispetto e impazzisce in maniera totalmente maleducata quando l'anno scorso si scansó per far salvar… -

