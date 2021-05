Inter | al 90' scatta la grande festa | scherzi | abbracci e lacrime a San Siro

Advertising

zazoomblog : Calcio: Serie A Inter-Udinese 5-1 e scatta la festa nerazzurra - #Calcio: #Serie #Inter-Udinese #scatta… - zazoomblog : Inter Udinese 5-1: i nerazzurri travolgono i friulani e scatta la festa - #Inter #Udinese #nerazzurri - Carlomrtz : RT @RaiSport: ? #Inter-#Udinese 5-1, scatta la festa #nerazzurra Per i #nerazzurri 91 punti fatti e 89 gol ?? - TV7Benevento : Calcio: Serie A, Inter-Udinese 5-1 e scatta la festa nerazzurra... - RaiSport : ? #Inter-#Udinese 5-1, scatta la festa #nerazzurra Per i #nerazzurri 91 punti fatti e 89 gol ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter scatta

l'operazione Europei per l'Italia di Roberto Mancini. Domani seconda dose del vaccino anti - ... Da verificare le condizioni di Sensi, uscito oggi dalla partita- Udinese con un nuovo ...E' qui la festa. L'prima ne segna 5 all'Udinese e poi alza al cielo il 19° scudetto. L'onore spetta a capitan Handanovic, che riceve il trofeo dalle mani del presidente della Lega A Dal Pino e fa esplodere di ...L’Inter campione d’Italia onora al meglio l’ultima a San Siro battendo l’Udinese per 5-1. Poi scatta la festa L’Inter non si dà tregua e porta a casa un’altra schiacciante vittoria a campionato già co ...Allo stadio San Siro, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “San Siro”, Inter e Udinese si aff ...