Il monito di Sergio Mattarella contro l' omertà

(Di domenica 23 maggio 2021) *Pubblichiamo a seguire il discorso integrale del presidente della Repubblica, pronunciato questa mattina a Palermo in occasione della commemorazione delle stragi di mafia del 1992. Rivolgo un saluto alle autorità che ad alto livello rappresentano qui il Parlamento, il Governo, la Regione, la Magistratura, tante realtà importanti nel nostro Paese. Un saluto a tutti i presenti e a quanti seguono da remoto. Un saluto particolarmente intenso nei confronti dei giovani, segno di speranza per il futuro del nostro Paese. Nonostante i tanti anni passati, è sempre di forte significato ritrovarsi in questa aula bunker, un luogo di grande valenza simbolica, dove la Repubblica ha assestato colpi di grande rilievo nel cammino della lottala mafia. Ancor più significativo nell'anniversario del terribile attentato che ...