Heather Parisi, la frecciatina a Fedez e il confronto con la Cuccarini: "Diavolo e acqua santa" (Di domenica 23 maggio 2021) Che Heather Parisi e Lorella Cuccarini non siano esattamente bff lo sappiamo da anni e infatti lo scorso settembre la ballerina di origini americane ha dato alla collega dell'ipocrita e dell'omofoba. In una nuova intervista rilasciata al Corriere, Heather Parisi è tornata a parlare della prof di Amici, chiarendo che tra loro non c'è competizione o rivalità, ma che restano due poli opposti. "La nostra non è rivalità: siamo proprio il Diavolo e l'acqua santa. Io sono il Diavolo, ovviamente. Abbiamo tutto diverso: mentalità, infanzia, carriera e pensieri, soprattutto sui diritti civili. Intanto io ballo tutti i giorni ed ho una web tv che sta andando molto in questo periodo. Farò dei video in cui insegno certe cose". Probabilmente non ...

