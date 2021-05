Gasperini | «Stagione positiva | forse il Milan aveva più motivazione di noi»

(Di domenica 23 maggio 2021) Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il: le sue parole Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il. Le sue parole. TORTA – «Questa è la torta, molto grande e a quattro piani, la ciliegina può essere qualche partita. Se penso a tutto l’anno solare, da giugno quando abbiamo iniziato a giocare. La partita a Lisbona, siamo arrivati a un passo dalla semifinale, abbiamo vinto ad Amsterdam e Liverpool. È vero che ci sono i trofei, ma noi siamo felicissimi. Abbiamo bisogno di riposare un po». GOMEZ ED ILICIC – «All’inizio dellanessuno avrebbe potuto immaginare di fare a meno di Gomez e Ilicic. Abbiamo sicuramente perso in qualità, ma abbiamo modificato l’aspetto tattico, ma abbiamo fatto 90 gol. Per me ...

...seconda parte die il Milan lavora per confermarlo anche in vista della prossima. ... Pioli 8 : tatticamente stravince la partita con, non sbaglia mezza mossa nemmeno a ...... arringati dal presidente Antonio Percassi e dall'allenatore Gian Piero. Napoli che ... fallisce la qualificazione alla Champions League e si deve accontentare nella prossimadi ...Gian Piero Gasperini analizza dopo la sconfitta contro il Milan nell’ultima giornata di campionato. Le sue parole Il tecnico dell’Atalanta Gianpiero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo ...Il Milan si gioca il ritorno in Champions in casa della seconda squadra già qualificata e una delle più in forma al momento: l'Atalanta, in campo dopo la finale di Coppa Italia persa contro la Juventu ...