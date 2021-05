F1, orari TV8 e Sky: programma GP Monaco 2021, diretta, differita (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo le libere di giovedì e le qualifiche di ieri manca sempre meno alla partenza del Gran Premio di Monaco, quinto atto della F1 2021. Lo spettacolo è assicurato tra i muretti del principato, location che ha segnato la storia della massima formula. LA diretta LIVE DELLA GARA DEL GP DI Monaco DI F1 A MONTECARLO DALLE 15.00 Lewis Hamilton (Mercedes) si prepara per allungare in campionato sull’olandese Max Verstappen (Red Bull). Il sette volte campione del mondo inglese ha l’opportunità di firmare il quarto acuto del 2021, il quarto tra le stradine monegasche. Ferrari cerca il podio con il padrone di casa Charles Leclerc e con lo spagnolo Carlos Sainz. Gli alfieri della Rossa ha ben figurato fino ad ora e sono pronti a regalare emozioni questo pomeriggio. Attenzione anche alle McLaren del britannico ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo le libere di giovedì e le qualifiche di ieri manca sempre meno alla partenza del Gran Premio di, quinto atto della F1. Lo spettacolo è assicurato tra i muretti del principato, location che ha segnato la storia della massima formula. LALIVE DELLA GARA DEL GP DIDI F1 A MONTECARLO DALLE 15.00 Lewis Hamilton (Mercedes) si prepara per allungare in campionato sull’olandese Max Verstappen (Red Bull). Il sette volte campione del mondo inglese ha l’opportunità di firmare il quarto acuto del, il quarto tra le stradine monegasche. Ferrari cerca il podio con il padrone di casa Charles Leclerc e con lo spagnolo Carlos Sainz. Gli alfieri della Rossa ha ben figurato fino ad ora e sono pronti a regalare emozioni questo pomeriggio. Attenzione anche alle McLaren del britannico ...

