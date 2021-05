Eurovision 2021 | Damiano dei Maneskin spegne le polemiche | «Non uso cocaina Pronti a fare un test»

(Di domenica 23 maggio 2021)dei“Non uso droghe”.deiha risposto così alla polemica che ha interessato la band a margine del suo trionfo all’Song Con. Mentre il gruppo festeggiava la vittoria, sui social diventava virale un spezzone della diretta televisiva in cui il cantante appariva con laa china su un tavolino della “green room”, secondo alcuni intento a snif. Un’ipotesi smentita dal diretto interessato durante la conferenza stampa dei vincitori. “Thomas (il chitarrista dei, ndDM) ha rotto un bicchiere. Non faccio uso di droga, niente. Per favore, non dite una cosa del ...

XFactor_Italia : I @thisismaneskin hanno conquistato anche il palco di @Eurovision 2021! ?? Siamo davvero super orgogliosi di voi rag… - NYMag : Mamma mia! Italy wins Eurovision 2021 - rtl1025 : PRIMO POSTO ?????? I #Maneskin vincono l'#Eurovision Song Contest 2021 ?? @thisismaneskin ?? #ESC2021 #Escita2021… - LorenzoMolaioni : RT @Mzucchiatti95: L’albo d’oro italiano agli Eurovision è un’opera d’arte. - Gigliola Cinquetti (1964) - Toto Cutugno (1990)… - PiuIntrattenime : RT @rockolpoprock: Eurovision 2021: 'E i francesi che s'incazzano, che le balle ancor gli girano...' -

Ultime Notizie dalla rete : Eurovision 2021

Lo spettacolo dell'Song Contest: guarda le foto Grande spettacolo a Rotterdam per l'edizionedell'Song Contest. In gara per l'Italia c'erano i Maneskin, con il brano ...Di mariaritagagliardi - 23/05/Facebook Twitter Pinterest WhatsApp I Maneskin trionfano all''Song Contestcon 'Zitti Buoni', ma la loro vittoria viene macchiata da una brutta polemica. Sono i Maneskin , dopo ben 31 anni dall'ultima vittoria del nostro Paese, i trionfatori dell'...I Maneskin hanno visto l’Eurovision 2021. La band italiana ha trionfato anche grazie al televoto che ha assegnato al gruppo un numero elevato di preferenza, permettendole di agguantare la prima ...Lo avevano promesso, e lo hanno mantenuto. «Se i Maneskin vincono ci mettiamo in mutande», avevano inziato così la diretta i commentatori per Rai1 dell'Eurovision ...